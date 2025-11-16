VIDEO / Dobre vijesti za Hrvatsku: Sjajna Norveška razbila Gattusovu Italiju i suvereno izborila SP!

Norveška je u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo svladala Italiju s 4:1 i tako s maksimalnim učinkom – osam pobjeda u osam utakmica – osigurala plasman na Mundijal, dok će Talijani morati u dodatne kvalifikacije.
