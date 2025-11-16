VIDEO / Dobre vijesti za Hrvatsku: Sjajna Norveška razbila Gattusovu Italiju i suvereno izborila SP!

16. stu 2025
Norveška je u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo svladala Italiju s 4:1 i tako s maksimalnim učinkom – osam pobjeda u osam utakmica – osigurala plasman na Mundijal, dok će Talijani morati u dodatne kvalifikacije.

“Azzurri” su poveli u 13. minuti pogotkom mladog Francesca Esposita, no Norvežani su poravnali u 63. minuti preko Antonija Nuse. Potpuni preokret donio je Erling Haaland golovima u 78. i 80. minuti, a konačnih 4:1 postavio je Jørgen Strand Larsen u 93. minuti.

Ovo su odlične vijesti za Hrvatsku, jer Italija više ne može biti ispred nje u prvoj jakosnoj skupini ždrijeba. Preostala prijetnja ostaje Njemačka, koja sutra mora svladati Slovačku, dok “Vatreni” moraju pobijediti u Crnoj Gori kako bi preuzeli status nositelja u slučaju kiksa Njemačke.

