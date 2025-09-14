VIDEO / Dinamov prvi europski protivnik slavio u debiju novog trenera, debitirao i ‘Unitedov kikser’

Nogomet 14. ruj 202520:50 0 komentara

Fenerbahče je u derbiju kola porazio Trabzonspor s 1:0. Strijelac jedinog pogotka bio En Nesyri u 45. minuti.

Bio je to debi trenera Domenica Tedesca, a debitirao je i vratar Onana.

Dodajmo da je Kocaelispor Bruna Petkovića i Hrvoja Smolčića izgubio s 2:0 od Gazientepa.

Smolčić je u toj utakmici debitirao.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

