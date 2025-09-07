VIDEO / Depay postao rekorder Nizozemske, branič Rijeke asistirao protiv Oranja

Podijeli :

Nogometaši Nizozemske upisali su treću pobjedu u četvrtom nastupu u kvalifikacijskoj skupini G za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Kaunasu su svladali Litvu 3-2.

Nizozemska je vodeća na ljestvici skupine sa deset bodova, što je tri više od Poljske i Finske. Litavci su četvrti i ostali su na tri boda.

Nizozemska je povela 2-0 nakon golova Depayja u 11. i Timbera u 33. minuti čime se činilo da će imati lagani put prema tri boda. No, do kraja prvog poluvremena Litva je uspjela izjednačiti golovima Gineitisa u 36. i Girdvainisa u 43. minuti. Nizozemski junak bio je Depay koji je drugi put na susretu poentirao u 63. minuti za 3-2, a postao je novi rekorder po broju pogodaka za Oranje.

Prije utakmice je dijelio rekord s legendarnim Robinom Van Persiejem. Obojica su zabili po 50, a Depay se sada izdvojio u vrhu s 52 pogotka.