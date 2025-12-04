VIDEO / Davljenik u samoj završnici šokirao United i odnio bod s Old Trafforda!

Crveni vragovi poveli su u 58. minuti nakon što je Diogo Dalot iz blizine zabio za 1:0 i, činilo se, donio pobjedu.

No, nakon kornera u u 84. minuti Soungoutou Magassa pogodio je za vrijedan bod Čekičara

West Ham je tim remijem ostao u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 12 osvojenih bodova, dok je momčad Rubena Amorima trenutačno osma s 22 boda na kontu.