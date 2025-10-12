VIDEO / Danci zabili tri komada Grcima i nastavili borbu sa Škotima za Svjetsko prvenstvo

Nogometne reprezentacije Danske i Škotske nastavljaju neizvjesnu međusobnu borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

U susretima četvrtog kola C skupine obje ekipe su ostvarile pobjede, Danska je sa 3-1 porazila Grčku, dok je Škotska bila bolja od Bjelorusije sa 2-1.

Obje ekipe sada imaju po 10 bodova, no Danci imaju bolju razliku pogodaka. Do kraja kvalifikacija još su dva kola, Škoti gostuju u Grčkoj, Danci će kod kuće igrati protiv Bjelorusije, a finale će biti 18. studenog kada će u međusobnom susretu na Hampden Parku u Glasgowu igrati za “jedinicu”.

VIDEO / Škotska preuzela vrh skupine C, dinamovac odigrao cijeli susret

Podsjetimo, u slučaju identičnog broja bodova, drugi kriterij je ukupna razlika pogodaka. Danci su trenutačno na +11, a Škotska na +5.

Danska je protiv Grčke sve obavila u prvom poluvremenu postagavši tri gola. Rasmus Hojlund je u 21. minuti zabio prvi gol na utakmici, Joachim Andersen je u 40. minuti zabio za 2-0, a samo minutu kasnije Mikkel Damsgaard je pogodio za 3-0. U drugom dijelu Grci su uspjeli tek ublažiti poraz golom Christosa Tzolisa u 63. minuti.

Škotska je u ranijem terminu u Glasgowu pobijedila Bjelorusiju sa 2-1. Golove su za Škote dali Che Adams u 15. i Scott McTominay u 84. minuti, dok je na drugoj strani poraz ublažio Gleb Kučko u šestoj minuti nadoknade.