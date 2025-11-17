VIDEO / Crnogorci u nadoknadi imali zicer za izjednačenje, sjajnom obranom izvukao nas je Livaković

Podijeli :

Hrvatska je velikim preokretom pobijeda s 2:3 Crnu Goru u Podgorici. Imali su u nadoknadi Crnogorci sjajnu šansu preko Vukotića, koji je ostao sam na pet metara od gola Hrvatske. Ipak, pucao je dosta skromno, a sjajnu obranu upisao je Dominik Livaković koji je Hrvatskoj tako spasio tri boda...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.