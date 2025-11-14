VIDEO / Crna Gora gubila u Gibraltaru, a onda preokretom upisala minimalnu pobjedu

Podijeli :

Dok su Vatreni u istoj skupini slavili protiv Farskih otoka 3:1 i potvrdili put prema Svjetskom prvenstvu, u Europa Pointu zamalo je viđena senzacija.

Gibraltar je poveo protiv Crne Gore golom Liama Jessopa u 20. minuti nakon brze kontre.

Međutim Crnogorci, koji su pod novim izbornikom Mirkom Vučinićem čekali kvalifikacijsku pobjedu, brzo su se vratili. Vasilije Adžić izjednačio je u 33., a Nikola Krstović iz penala u 42. kompletirao preokret i zabio u konačnici posljednji pogodak na susretu.

Crna Gora tako je stigla na devet bodova i prve pobjede pod vodstvom Vučinića, dok je Gibraltar ostao na nula.

