VIDEO / Ćorluka o skupini smrti u Ligi nacija: ‘Igrači i treneri to vole, Hrvatsku svi gledaju kao velesilu’

Pomoćni trener Vatrenih otkrio je svoje dojmove nakon ždrijeba u Bruxellesu.

Održan je ždrijeb skupina za novu sezonu Lige nacija, peti po redu, pa je suparnike u elitnoj Ligi A saznala i hrvatska nogometna reprezentacija, igrat će u skupini 3 protiv Španjolske, Engleske i Češke.

U belgijskoj metropoli, ždrijeb je pratio pomoćnik Zlatka Dalića te bivši reprezentativac – Vedran Ćorluka:

“Dosta teška grupa, s obzirom na to da imamo i Španjolsku i Englesku, koji su jedni od glavnih favorita ovog natjecanja, ali možemo biti zadovoljni jer igrat ćemo protiv velikih protivnika. Igrači to vole, treneri to vole i sigurno da ćemo se za njih dobro pripremiti i parirati im kao što smo i do sad to radili u utakmicama protiv njih”, poručio je.

Želje hrvatskog stožera se nisu ostvarile:

“Nismo dugo igrali s Njemačkom pa je nekakva želja bila da se okušamo s njima, ali ždrijeb je donio ovo što je donio i sigurno da ćemo se mi dobro spremiti. S Englezima se već susrećemo ubrzo tako da neće tu biti nekih nepoznanica za te utakmice.”

Ćorluka tvrdi kako druge reprezentacije Hrvatsku smatraju velesilom:

“Mislim da vidi se koji ugled hrvatska nogometna reprezentacija ima u svijetu i kako nas gledaju kao jednu velesilu. Igračima, izborniku, svima u savezu sve pohvale što su doveli reprezentaciju do tih visina da se ovako lijepo govori na ovoj pozornici o nama. Bit ćemo opasan suparnik svima i pokušat ćemo naći svoje mjesto u četvrtfinalu”, zaključio je.