VIDEO / City se približio Arsenalu, ali ova ozljeda mogla bi im otežati posao

Manchester City je u nedjelju na gostovanju kod Chelseaja u 32. kolu Premier lige slavio s 3:0 te je tako iskoristio kiks Arsenala protiv Bournemoutha. Tako su stigli na -6 od Topnika, ali i s utakmicom manje. Baš sljedećeg vikenda Građani na Etihadu ugošćuju Arsenal te bi u slučaju pobjede preuzeli kontrolu u utrci za naslov. Međutim, ogled s Arsenalom najvjerojatnije će dočekati bez važnog igrača.

U 64. minuti zbog ozljede je zamijenjen Nico O’Reilly koji je bio strijelac prvog gola. Osim toga, mladi Englez je srušio Arsenal u EFL Cupu s dva postignuta gola. Uz to, zabio je ukupno četiri gola u Premier ligi te jedan u Ligi prvaka, a upisao je i tri asistencije u ligi te dvije u LP.

No, zbog ozljede zadnje lože najvjerojatnije ga neće biti u susretu s Arsenalom, a zamijenit će ga Rayan Ait-Nouri koji je prije utakmice s Chelseajem igrao u porazu Manchester Cityja od Real Madrida.