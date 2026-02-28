VIDEO / City bez Haalanda slavio na teškom gostovanju i došao na -2 od Arsenala

Podijeli :

U 28. kolu engleske Premier lige Manchester City gostovao je kod Leeds Uniteda, ali nisu mogli računati na usluge Erlinga Haalanda koji je zadobio ozljedu na treningu.

Mučio se Manchester City u prvom poluvremenu te je čak Leeds bio i bolji od Građana. No, nisu iskoristili brojne prilike i na kraju poluvremena, praktički u posljednjoj sekundi, je stigla kazna. Kombinirali su Rayan Ait-Nouri i Antoine Semenyo, a Ganac koji je stigao u siječnju zabio je za vodstvo Građana u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Iako je u nekoliko navrata Leeds mogao zaprijetiti Cityju, nisu uspjeli doći do izjednačenja. Blizu je bio Jaka Bijol koji je nakon kornera ipak promašio okvir gola Građana i Manchester City je slavio s 1:0.

Ovom pobjedom je Manchester City došao na samo -2 od Arsenala, ali imaju i utakmicu više od Topnika. Londonski klub će u nedjelju od 17 sati i 30 minuta na Emiratesu ugostiti Chelsea u gradskom derbiju.

Što se tiče Leedsa, oni su i dalje u borbi za ostanak. Imaju 31 bod te su na 15. mjestu Premier lige. 18. West Hamu bježe šest bodova nakon 28 odigranih kola.

