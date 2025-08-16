VIDEO / Čista romantika! Cazorla s 40 na leđima zaigrao za Oviedo u La Ligi, dobio je ovacije protivnika

Nogometna legenda Santi Cazorla u 40. godini zaigrao je prvu utakmicu za svoj matični Real Oviedo u španjolskoj La Ligi. Cazorla se u Oviedo vratio prošle godine i pomogao klubu u povratku u elitni rang nakon više od dva desetljeća.

Debi za Oviedo u La Ligi doživio je na gostovanju kod Villarreala, kluba u kojem je proveo deset godina i odigrao 343 utakmice. Upravo taj broj stajao je na dresu koji mu je prije početka utakmice uručio bivši suigrač Marcos Senna.

Utakmica je za Oviedo krenula loše – u prvom poluvremenu promašili su jedanaesterac, ostali s igračem manje i primili dva gola, a susret je završen 2:0 za Villarreal. Cazorla je u igru ušao u 85. minuti, a njegov ulazak popraćen je ovacijama domaćih navijača.

Santi Cazorla – karijera u ključnim trenucima

  • 1996. – 2003. → Nogometni počeci u Real Oviedu, matičnom klubu iz Asturije. Odlazi kao 16-godišnjak zbog financijskog kolapsa kluba.

  • 2003. – 2011.Villarreal CF

    • Debitira u La Ligi.

    • Igra ključnu ulogu u zlatnim godinama kluba (polufinale Lige prvaka 2006.).

    • Odlazi 2006. na posudbu u Recreativo Huelvu, ali se već iduće sezone vraća.

  • 2007. – 2008. → Prvi poziv u španjolsku reprezentaciju.

    • Dio zlatne generacije koja osvaja Euro 2008.

  • 2011. – 2012. → Transfer u Málaga CF.

    • Pomaže klubu da izbori povijesni plasman u Ligu prvaka.

  • 2012. – 2018.Arsenal FC

    • Brzo postaje jedan od ključnih igrača i miljenik navijača.

    • Osvojio 2 FA Cupa (2014., 2015.).

    • Veliki problemi s ozljedama – posebno 2016.–2017., kada je bio na rubu završetka karijere (8 operacija gležnja, infekcija).

  • 2018. – 2020. → Povratak u Villarreal.

    • Mnogi su mislili da više neće igrati, ali odigrao je dvije vrhunske sezone.

    • Vratio se i u reprezentaciju Španjolske nakon gotovo 4 godine pauze.

  • 2020. – 2023.Al Sadd (Katar)

    • Nastavio igrati na visokoj razini, osvojio više domaćih trofeja.

  • 2023. – danas → Povratak u Real Oviedo.

    • Pomaže matičnom klubu u povratku u La Ligu.

    • Kolovoz 2024. – ostvaruje san i zaigrao prvu utakmicu za Oviedo u elitnom rangu, protiv Villarreala.

