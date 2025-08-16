VIDEO / Čista romantika! Cazorla s 40 na leđima zaigrao za Oviedo u La Ligi, dobio je ovacije protivnika

Nogometna legenda Santi Cazorla u 40. godini zaigrao je prvu utakmicu za svoj matični Real Oviedo u španjolskoj La Ligi. Cazorla se u Oviedo vratio prošle godine i pomogao klubu u povratku u elitni rang nakon više od dva desetljeća.
Debi za Oviedo u La Ligi doživio je na gostovanju kod Villarreala, kluba u kojem je proveo deset godina i odigrao 343 utakmice. Upravo taj broj stajao je na dresu koji mu je prije početka utakmice uručio bivši suigrač Marcos Senna.
Utakmica je za Oviedo krenula loše – u prvom poluvremenu promašili su jedanaesterac, ostali s igračem manje i primili dva gola, a susret je završen 2:0 za Villarreal. Cazorla je u igru ušao u 85. minuti, a njegov ulazak popraćen je ovacijama domaćih navijača.
Santi Cazorla – karijera u ključnim trenucima
-
1996. – 2003. → Nogometni počeci u Real Oviedu, matičnom klubu iz Asturije. Odlazi kao 16-godišnjak zbog financijskog kolapsa kluba.
-
2003. – 2011. → Villarreal CF
-
Debitira u La Ligi.
-
Igra ključnu ulogu u zlatnim godinama kluba (polufinale Lige prvaka 2006.).
-
Odlazi 2006. na posudbu u Recreativo Huelvu, ali se već iduće sezone vraća.
-
-
2007. – 2008. → Prvi poziv u španjolsku reprezentaciju.
-
Dio zlatne generacije koja osvaja Euro 2008.
-
-
2011. – 2012. → Transfer u Málaga CF.
-
Pomaže klubu da izbori povijesni plasman u Ligu prvaka.
-
-
2012. – 2018. → Arsenal FC
-
Brzo postaje jedan od ključnih igrača i miljenik navijača.
-
Osvojio 2 FA Cupa (2014., 2015.).
-
Veliki problemi s ozljedama – posebno 2016.–2017., kada je bio na rubu završetka karijere (8 operacija gležnja, infekcija).
-
-
2018. – 2020. → Povratak u Villarreal.
-
Mnogi su mislili da više neće igrati, ali odigrao je dvije vrhunske sezone.
-
Vratio se i u reprezentaciju Španjolske nakon gotovo 4 godine pauze.
-
-
2020. – 2023. → Al Sadd (Katar)
-
Nastavio igrati na visokoj razini, osvojio više domaćih trofeja.
-
-
2023. – danas → Povratak u Real Oviedo.
-
Pomaže matičnom klubu u povratku u La Ligu.
-
Kolovoz 2024. – ostvaruje san i zaigrao prvu utakmicu za Oviedo u elitnom rangu, protiv Villarreala.
-
