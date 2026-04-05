VIDEO / Činilo se da je bivši hajdukovac s dva gola donio pobjedu u borbi za naslov, a onda se dogodilo ovo!

U 28. kolu bugarske EFBET lige vodeći Levski gostovao je kod Dobrudže, 12. ekipe lige. Levski je očekivao laganu pobjedu kojom bi se približili naslovu, no domaća momčad vodila je od 63. minute golom Antona Ivanova. Levski nije pronalazio put do gola sve do 88. minute kada je na scenu stupio Kristian Dimitrov, bivši igrač Hajduka. On je tada pogodio za 1:1 i početak preokreta. Naime, u 96. minuti Levski je došao do potpunog preokreta i vodstva od 2:1. Taj gol, koji je također zabio Dimitrov, nije donio pobjedu jer je u 99. minuti Ivajlo Mihajlov nevjerojatnim golom pogodio za 2:2. Ovim remijem Levski je privremeno pobjegao Ludogorecu na 12 bodova prednosti, ali branitelj naslova će kasnije danas, od 18 sati i 30 minuta, ugostiti CSKA 1948 Sofiju u potrazi za novim bodovima. Inače, Dimitrov je u Hajduku bio od 2020. do 2022. godine te je postigao tri gola za splitski klub.

