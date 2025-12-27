VIDEO / Cherki junak Manchester Cityja, Gvardiol asistirao za pobjednički gol

Podijeli :

Manchester City pobijedio je u subotu 2:1 u gostima Nottingham Forest i tako barem na nekoliko sati preuzeo vodeće mjesto Premier lige, s bodom više od Arsenala koji ima utakmicu manje. Nakon skromnog prvog poluvremena, City je u drugom poveo golom Reijndersa u 48. minuti, Nottingham je izjednačio u 54. preko Hutchinsona, a pobjedu Građanima donio je u 83. minuti Rayan Cherki, koji je asistirao za prvi gol. U ovom navratu bivši igrač Lyona iskoristio je asistenciju Joška Gvardiola glavom i krasno pogodio desnom nogom s 15 metara.