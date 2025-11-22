VIDEO / Chelsea u Burnleyju vezao treću pobjedu bez primljenog gola

Chelsea je u prvoj subotnjoj utakmici Premier lige u gostima svladao Burnley 3:0 i ostvario treću uzastopnu, ukupno sedmu pobjedu ove sezone.
Plavci su u oba poluvremena postigli po jedan pogodak, a treći put zaredom uspjeli su sačuvati svoju mrežu.
Pobjedu Chelseaja u jubilarnom, 50. susretu za trenera Marescu u Premier ligi, najavio je Pedro Neto sjajnim pogotkom glavom u 37. minuti.
Gittens je ubacio s boka, a Neto je poletio kroz zrak i donio prednost gostima.
Pobjedu je potvrdio Enzo Fernández u 88. minuti nakon dodavanja Guiua.
Drugi Chelsea sada ima 23 boda, tri manje od vodećeg Arsenala kojeg u nedjelju čeka londonski derbi protiv Tottenham Hotspura, a jedan više od trećeg Manchester Cityja koji će kasnije u subotu gostovati kod Newcastle Uniteda.
Burnley je 17. sa 10 bodova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!