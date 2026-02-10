VIDEO / Chelsea prosuo dva gola prednosti protiv Leedsa, Newcastle srušio Tottenham

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Bluesi doživjeli su razočaranje na Stamford Bridgeu, a kod kuće se nisu puno bolje proveli ni njihovi rivali iz sjevernog Londona.

U utorak je započelo 26. kolo engleske Premier lige, a termin u 20.30 donio je tri zanimljive utakmice.

Chelsea je na domaćem terenu iznenađujuće remizirao protiv Leeds Uniteda. Joao Pedro doveo je sastav sa Stamford Bridge u vodstvo u 24. minuti, a prednost je u 58. udvostručio Cole Palmer pogotkom s bijele točke.

Činilo se kako će Chelsea rutinski doći do nova tri boda, no sve se zaokrenulo u 67. minuti kad su gosti dobili jedanaesterac. Realizirao ga je Lukas Nmecha, a svega sedam minuta kasnije Noah Okafor je pogodio za izjednačenje. Chelsea je napadao u završnih dvadesetak minuta, međutim Leeds je izdržao te došao do vrijednog boda.

Nogometaši Newcastlea porazili su Tottenham na gostovanju u Londonu s 2:1. Malick Thiaw je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena pogodio za 1:0, a izjednačio je Archie Gray u 64. minuti.

Ipak, Svrake su imale spreman brzi odgovor pa je Jacob Ramsey već u 68. zabio za 2:1 te pobjedu svoje momčadi u derbiju 26. kola.

A preokretu smo vidjeli na stadionu Evertona koji je ugostio Bournemouth. Domaćini iz Liverpoola pvoeli su krajem prvog poluvremena. Ilman Ndiaye bio je izvođač penala kojeg je izborio Branthwaite, a Everton je poveo od 42. minute.

Međutim, Bournemouth je u drugom dijelu preokrenuo rezultat u vremenskom intervalu od samo tri minute. Rayan, igrač koji je skrivio penal u prvom poluvremenu zabio je za 1:1 u 61., a za potpuni preokret poentirao je Adli u 64. minuti.