VIDEO / Celta u nadoknadi do boda kod Espanyola

U prvom subotnjem ogledu 24. kola španjolske La lige, odigranog u Barceloni, nije bilo pobjednika, nogometaši Espanyola i Celte su remizirali 2-2.

Espanyol je u prvenstvu prekinuo niz od četiri poraza, ali je i dalje u dugoj negativnoj seriji. Sada u zadnjih sedam nastupa ima dva remija i pet poraza.

Gosti iz Viga su poveli u 38. minuti pogotkom Jutgle. Sve do 66. minute Celta je držala tri boda u džepu, ali je tada Garcia bio strijelac za 1-1. Celta je novi pogodak zabila u 77. minuti. Spretno je ležeći na travnjaku zabio Borja Iglesias, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

Dramatični trenuci nizali su se u završnici pa je domaćin poveo u 86. minuti. Veliki dio posla je napravio asistent Terrats, a strijelac za 2-1 bio je Dolan, no i to je bilo premalo za domaće slavlje. Borja Iglesias bio je strijelac u 93. za konačnih 2-2.

Obje su momčadi ostale na svojim dosadašnjim pozicijama, Espanyol je šesti, a Celta na sedmom mjestu.

Nedjeljni parovi su Oviedo – Athletic, Rayo Vallecano – Atletico Madrid, Levante – Valencia i Mallorca – Betis, dok Girona – Barcelona u ponedjeljak zatvaraju ovo kolo.