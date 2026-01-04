VIDEO / Ćaleta-Car poludio na suca nakon poništenog gola Sociedada

Podijeli :

U posljednjoj nedjeljnoj utakmici La Lige Real Sociedad je ugostio Atletico Madrid. Bila je to utakmica puna naboja, a sve je eskaliralo krajem prvog dijela. Tada je Sociedad nakon jednog "skraćenog kornera" zabio za 1:0. Iako je Alexander Sorloth zabio autogol, pogodak nije vrijedio jer je Brais Mendez bio u zaleđu pa je sudac to okarakterizirao kao ometanje. Ta odluka nije se svidjela Duji Ćaleta-Caru koji je nakon što je sudac dosudio kraj prvog dijela krenuo u protest. Juan Martinez Munuera nije oklijevao te je hrvatskom stoperu odmah pokazao žuti karton.

