VIDEO / Bundesliga napravila film o Vuškoviću: ‘On je sljedeća velika stvar’

Luka Vušković (18), stoper Tottenhama na posudbi u HSV-u, nastavlja oduševljavati u Bundesligi gdje je standardni član prve momčadi. Premda igra u obrani, u 19 nastupa postigao je četiri gola, a prema Transfermarktu njegova vrijednost skočila je na čak 40 milijuna eura. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni na službenim kanalima Bundeslige, koja je o sjajnom hrvatskom reprezentativcu snimila kratki, osmominutni film u kojem je Vušković istaknut kao "sljedeća velika stvar". Pogledajte!

