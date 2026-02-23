VIDEO / Bugarin usred utakmice čitao šalabahter, a onda je napravio ovo

Podijeli :

U 22. kolu bugarskog prvenstva Botev Plovdiv iznenađujuće je svladao Ludogorec s 2:1.

U prvom dijelu nije bilo pogodaka, a domaćin je poveo u 48. minuti preko Nikolaja Minkova. Ludogorec, 14-rostruki uzastopni prvak Bugarske, izjednačio je u 81. minuti kada je Idan Nachimas zabio glavom nakon kornera.

Tek što se krenulo s centra, lopta je došla do Nikole Solde, sina legendarnog hrvatskog veznjaka Zvonimira, koji je 1998. osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Soldo mlađi tada je pokušao ispucati loptu iz zadnje linije, no gostujući napadač Rwan Cruz ju je blokirao i krenuo sam prema vratima, a Soldo ga je povukao s leđa i zaradio izravan crveni karton. Pri izlasku s terena ispričavao se domaćim navijačima, znajući da je ostavio momčad na cjedilu. Situaciju pogledajte OVDJE.

Unatoč igraču manje, momčad iz Plovdiva je u 93. minuti stigla do velike pobjede pogotkom Carlosa Algarre Lopeza.

Na samom susretu smo mogli vidjeti i jednu smiješnu situaciju koja se odvila u 79. minuti. Trener Ludogoreca Per Mathias Hogmo poslao je šalabahter s uputama veznjaku Ivajlu Chochevu koji je prvotno trčao s njim, zatim ga pročitao pa zgužvao, a na kraju i bacio na teren.

Nakon 22 odigrana kola, momčad nekadašnjeg igrača zaprešićkog Intera, Lokomotive, Kolna i Kaiserslauterna zauzima 11. mjesto s 25 bodova.

S druge strane, Ludogorec za vodećim Levskim zaostaje 10 bodova i, kako stvari stoje, mogao bi nakon 14 godina ostati bez titule bugarskog prvaka.

