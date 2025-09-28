VIDEO / Budimir propustio dvije dobre prigode u porazu Osasune

Podijeli :

CordonxPress LOF via Guliver

Nogometaši Betisa su pobijedili Osasunu s 2-0 pred svojim navijačima u Sevilli, u posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 7. kola španjolskog nogometnog prvenstva.

Abde Ezzalzouli je u 19. minuti postigao vodeći pogodak za Betis, nakon poigravanja Osasuninih obrambenih igrača u kaznenom prostoru. U 38. minuti je Cucho Hernandez iskoristio novu pogrešku gostujuće obrane za udvostručenje prednosti seviljske momčadi.

VIDEO / Barcelona zasjela na vrh preokretom protiv Sociedada i Ćalete-Cara, Sučić ostao na klupi VIDEO / U ludom madridskom derbiju Atletico srušio Real i zadao im prvi poraz!

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir odigrao je cijelu utakmicu za Osasunu, i pred kraj prvog i početak drugog poluvremena, propustio je dvije dobre prilike za pogodak svoje momčadi.

Betis je ovom pobjedom došao do 12 bodova i popeo se na šesto mjesto, dok je Osasuna sa sedam bodova ostala na 13. poziciji.

Barcelona večerašnjom pobjedom 2-1 protiv Real Sociedada došla na 19 bodova i zasjela na vrh ljestvice preskočivši Real Madrid koji ima 18 bodova. Treći je Villarreal sa 16 bodova, a četvrto mjesto s 13 bodova drži Elche, koji je uz Barcelonu u prvih sedam kola jedini ostao neporažen.