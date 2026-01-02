VIDEO / Brozović upisao treću asistenciju sezone za Al-Nassr

Podijeli :

Bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović upisao je treću asistenciju sezone u dresu saudijskog Al-Nassra. Na gostovanju kod Al-Ahlija u 12. kolu saudijske lige, Brozović je izveo udarac iz kuta u 44. minuti te preciznim centaršutom pronašao stopera Al-Amrija koji je sjajno pogodio glavom za 2:2. Zanimljivo, isti igrač zabio je pogodak i u 31. minuti. Hrvatski veznjak je u odličnoj razigravačkoj formi, obzirom da je u 10. kolu namjestio gol protiv Al-Okhdooda, u 3:0 pobjedi svog kluba.

