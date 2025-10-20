VIDEO / Brentford golovima na kraju dvaju poluvremena odnio pobjedu iz Londona

Podijeli :

xAlexanderxCanillas Sportspressphoto_SPR45667 via Guliver

Nogometaši Brentforda u zadnjoj su utakmici 8. kola engleskog prvenstva kao gosti svladali West Ham United s 2-0.

Igor Thiago (43) je pred kraj prvog poluvremena doveo goste u prednost da bi Jensen (90+4) na samom kraju susreta potvrdio pobjedu.

VIDEO / United golom Maguirea stigao do prve pobjede na Anfieldu nakon devet godina VIDEO / Arsenal se pobjedom u gradskom derbiju vratio na vrh Premier lige!

Brentford je skočio na 13. mjesto ljestvice s 10 bodova, dok je West Ham predzadnji sa samo četiri.

Vodi Arsenal s 19 bodova, tri više od drugog Manchester Cityja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.