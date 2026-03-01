VIDEO / Brekalo zabio drugu utakmicu zaredom u Cvajti!

Podijeli :

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo zabio je i svoj drugi gol u dresu Herthe i to u drugoj utakmici zaredom. Josip Brekalo precizan je s nekih 15-ak metara u 21. minuti poslao loptu u mrežu za vodstvo Herthe 1:0 protiv Nurnberga u sklopu 24. kola 2. Bundeslige. Pogledajte gol!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.