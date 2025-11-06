VIDEO / Brekalo za SK: Celta ima napadača poput Petkovića, treba ga se paziti. Dinamo? Sezona je više nego korektna

Podijeli :

Celta u Maksimiru bit će ozbiljan test kvalitete ove Dinamove momčadi i njezinih mogućnosti, smatra povremeni reprezentativac Hrvatske Josip Brekalo koji se iz Španjolske javio za Sport Klub.

Brekalo (27), nekadašnji igrač Dinama, od ove sezone igra u La Ligi za Oviedo. Sa Celtom se još nije imao priliku susresti (dogodit će se to 21. prosinca), ali prati što se radi u Vigu ove sezone. Pogotovo otkako je ždrijeb Europa lige spojio Modre i Celtu.

”Celta je odlična momčad koja je lani izborila Europu u teškoj ligi, što samo po sebi govori puno. Ove godine nisu dobro startali, vjerojatno i zbog Europe i većeg broja utakmica. Trebalo im je vremena da se polove, ali sad su u puno boljoj formi i ritmu. Bit će težak protivnik svakome”, kaže Brekalo koji nam se javio iz Španjolske.

Nakon Dinama, Wolfsburga, Stuttgarta, Torina, Fiorentine, Hajduka i Kasimpase, skrasio se u klubu iz Asturije u kojem su nekoć igrali naši proslavljeni Vatreni Robert Prosinečki i Nikola Jerkan, kao i Nenad Gračan te Janko Janković. Štoviše, početkom 90-ih, nekoliko sezona su zajedno igrali Jerkan, Gračan i Janković.

No dosta vremeplova. Vraćamo se u sadašnjost. Tko je u redovima Celte najopasniji?

”Igraju dosta ofenzivno, imaju kvalitetne napadače. Iglesias je špic nalik Brunu Petkoviću”, smatra Brekalo.

“Zna zadržati loptu i odložiti je drugima. Robustan je. Celta će dosta igrati na njega i on im je bitna karika. Aspas je već u godinama. Kvalitetan je, ali u zadnje vrijeme često ulazi s klupe. Kad je na terenu, puno se toga vrti oko njega jer ima odličan zadnji pas. Treba i na njega posebno paziti.”

Kakvu utakmicu očekujete – tvrdu i zatvorenu ili otvorenu i lepršavu, s puno šansi?

”Kad Dinamo igra u Europi, dobro koristi svoju brzinu u polukontrama i kontrama. Pretpostavljam da će se tako utakmica odvijati i sada. Na taj način Dinamo može ugroziti protivnika. Kao i svaka španjolska momčad, Celta je kvalitetna u posjedu. Dinamo bi kao domaćin trebao biti favorit, ali Celta je respektabilna momčad koju ne smiješ podcijeniti. Bit će to teška utakmica za Dinamo.”

Kako Vam izgleda ovaj novi, redizajnirani Dinamo koji je dobrim dijelom skrojio Zvonimir Boban?

”Ovaj Dinamo ima velik potencijal. Napravila se praktički nova momčad nakon puno promjena i naravno da treba neko vrijeme kako bi se sve uigralo, a igrači međusobno upoznali i pokazali ono najbolje. Sa sedam bodova u Europa ligi svi mogu biti zadovoljni, a utakmica poput ove bit će pravi test da se vidi u kojem smjeru to može ići. Sezona je za sada više nego korektna”, mišljenja je Josip Brekalo.