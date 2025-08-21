VIDEO / Brekalo potpisao za Oviedo, predstavili su ga kao glavnog lika legendarne TV serije

Podijeli :

Screemshot Real Oviedo

Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo službeno je postao novi igrač Real Ovieda, povratnika u La Ligu nakon 24 godine.

Nakon raskida ugovora s Fiorentinom stigao je kao slobodan igrač, prošao liječnički pregled i potpisao dvogodišnji ugovor s klubom iz Asturije. Predstavljen je na simpatičan način, uz referencu na kultnu seriju Breaking Bad.

Sportski direktor Agustin Lleida potvrdio je da je Brekalo već nekoliko dana u Španjolskoj i da je transfer zaključen bez odštete. Vijest je objavio i ugledni insajder Fabrizio Romano, naglašavajući kako će 27-godišnji Zagrepčanin biti jedno od ključnih pojačanja u borbi Ovieda za ostanak u ligi.

Brekalo je nogometne početke imao u Dinamu, iz kojeg je 2016. prešao u Wolfsburg za 10 milijuna eura. Tijekom karijere igrao je i za Stuttgart, Torino i Fiorentinu, a na posudbama nastupao za Hajduk i tursku Kasımpaşu, gdje je prošle sezone upisao četiri gola i dvije asistencije. U dresu hrvatske reprezentacije dosad je odigrao 35 utakmica i postigao četiri pogotka.

Njegov dolazak u Oviedo smatra se važnim korakom za klub koji se nakon povratka u elitni razred želi učvrstiti među najboljima, a Brekalo bi trebao biti jedan od nositelja te ambicije.