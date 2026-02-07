VIDEO / Brazilac iz Brentforda opasno prijeti Haalandu u utrci za najboljeg strijelca Premier lige

Podijeli :

U posljednjoj subotnjoj utakmici 25. kola engleske Premier lige Newcastle je ugostio Brentford. Iako su Svrake povele s 1:0, do pobjede od 3:2 je došla londonska momčad.

Povele su Svrake u 24. minuti golom Svena Botmana da bi u 37. minuti Vitaly Janelt zabio za poravnanje. U drugoj minuti sudačke nadoknade su “Pčelice” potpuno preokrenule susret. Tada je s bijele točke precizan bio Brazilac Igor Thiago kojemu je to bio već 17. pogodak sezone. Tako je smanjio zaostatak za Erlingom Haalandom na vrhu liste najboljih strijelaca.

Opasno je tako zaprijetio Norvežaninu koji u posljednje vrijeme sve teže pronalazi mrežu protivničkih golmana, pogotovo u Premier ligi. Svoj posljednji gol u ligi zabio je protiv Brightona u 21. kolu koje se odigralo početkom 2026. godine.

Brentford je na poluvrijeme otišao s prednošću od 2:1, ali se Newcastle vratio golom Bruna Guimaraesa iz kaznenog udarca u 79. minuti. Ipak, Svrake nisu uspjele doći do boda. Samo sedam minuta kasnije je Dango Outtara pogodio za 3:2 i pobjedu Brentforda.

Ovom pobjedom je Brentford skočio na sedmo mjesto u Premier ligi dok je Newcastle ostao na, za njih lošem, 12. mjestu.

