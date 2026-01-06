VIDEO / Branitelj naslova zakazao okršaj sa Salahovim Egiptom u četvrfinalu AFCON-a

Podijeli :

Branitelj naslova afričkog prvaka, Obala Bjelokosti plasirala se u četvrtfinale Kupa nacija nakon što je u posljednjem susretu osmine finala u Marakešu pobijedila Burkinu Faso s 3-0.

Obala Bjelokosti je veliki dio posla obavila u prvom dijelu postigavši dva gola. Junak susreta bio je 23-godišnji napadač Manchester Uniteda Amad Diallo koji je postigao pogodak i upisao asistenciju.

Diallo je doveo svoju momčad u 20. minuti, da bi 12 minuta kasnije “podvalio” loptu Yanu Diomandeu za 2-0. Pobjedu Bjelokošćana potvrdio je Bazoumana Toure u 87. minuti.

Obala Bjelokosti brani naslov osvojen prije tri godine, a ukupno je tri puta bila afrički prvak. U četvrtfinalu je sada čeka Egipat predvođen Mohamedom Salahom.

Sada su poznati svi parovi četvrtfinala. Alžir će igrati protiv Nigerije, snage će odmjeriti Mali i Senegal, domaćin Maroko i Kamerun, te Egipat i Obala Bjelokosti.

