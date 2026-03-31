VIDEO / Bosna i Hercegovina je izborila Svjetsko prvenstvo! Pogledajte presudne jednaesterce

Ranu inicijativu domaćina presjekla je kardinalna pogreška vratara Nikole Vasilja, koji je nepreciznim dodavanjem poklonio loptu i pogodak Azzurrima. Nemilosrdan je bio Moise Kean, koji je efektno zatresao mrežu u 15. minuti i utišao Bilino polje.

To nije pokolebalo izabranike Sergeja Barbareza – nastavili su jurišati prema golu suparnika, što je oduševljena publika nagradila velikom bukom. Donnarumma je obranio četiri puta, no zadatak je njemu i ostalim suigračima znatno otežao Alessandro Bastoni u 41. minuti.

Branič Intera srušio je Memića kao posljednji igrač obrane na dvadesetak metara od gola i tako zaradio izravni crveni karton pred odlazak na odmor. Erupcija u Zenici – ponovno je zapaljen plamen nade u plasman na najveću svjetsku pozornicu. Bilo je jasno da Talijane u nastavku čeka pakao.

Zmajevi nisu popuštali ni nakon izlaska iz svlačionice, no iznenadna prilika za momčad Gennara Gattusa prestrašila je navijače. Kean je pobjegao čuvarima i izašao sam pred vratara, ali je pucao preko gola i propustio priliku da postane apsolutni heroj.

Uslijedilo je razdoblje stabilizacije Talijana koje je trajalo desetak minuta. Nakon toga bilo je nekoliko dobrih situacija za obje reprezentacije, a BiH je pronašla put do mreže u 79. minuti za potpuni delirij! Dedićev centaršut Džeko je glavom uputio prema golu, a Donnarumma je zaustavio loptu na gol-crti… samo do Tabakovića, koji ju je poslao tamo gdje je cijela nacija toliko željela.

Talijani su se bunili zbog navodnog prekršaja Dijamanta nad Manciniijem, no nakon VAR provjere sudac je pokazao na centar. Žute kartone zbog prigovora dobili su Donnarumma i Gattuso. Sjajni vratar spasio je goste poraza u završnici, pa se otišlo u produžetke.

Kada je Muharemović u 102. minuti, poput Bastonija, startao na Palestru i spriječio ga da izađe sam pred vratara, gotovo svi su očekivali istu kaznu – hladan tuš. Ipak, sudac mu je pokazao žuti karton, a odluka je ostala na snazi i nakon konzultacije s VAR sobom. To je izazvalo veliko negodovanje favorita, kojem nikako nije bila jasna odluka renomiranog suca.

Italija je potom preživjela i drugi produžetak, koji je obilježila Džekina ozljeda u posljednjoj sekundi utakmice. Frattesi je grubo startao na veterana i dobio žuti karton, a igrač Schalkea uhvatio se za rame uz bolnu grimasu – što ga je spriječilo da bude među izvođačima jedanaesteraca.

To nije omelo Zmajeve da ostanu pribrani i slave u svom gnijezdu – svi su bili precizni i iskoristili promašaje Esposita i Cristantea. Post Italije trajat će barem 16 godina, a Bosna i Hercegovina dobit će priliku ispraviti nepravdu iz Brazila.

Da radost zbog plasmana na Mundijal bude još veća, BiH će u skupini B igrati protiv Švicarske, Kanade i Katara. Natjecanje u Sjevernoj Americi održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja, a branitelj naslova je Argentina.

BiH je ovo drugi nastup na SP-u, a posljednji su imali prije 14 godina.