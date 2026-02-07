VIDEO / Bosanski Dijamant! Džeko oduševio s nova dva gola u 2. Bundesligi

Njemački klupski nogomet nije nekakva velika novost za Edina Džeku koji je sjajno započeo nove izazove u dresu Schalkea. U 21. kolu 2. Bundeslige, u Gelsenkirchenu gostuje Dynamo Dresden, a Džeko je ponovno imao svoj dan zabivši dva gola, prvi u 52., a drugi u 70. nakon čega je izašao i zaradio ovacije na Veltins Areni.
