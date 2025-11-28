VIDEO / Borussia Mönchengladbach i Leipzig remizirali na otvaranju kola

Na otvaranju 12. kola Bundeslige Borussia Mönchengladbach i RB Leipzig odigrali su bez golova, 0:0.
Iako su gosti bili bolji i stvarali više prilika, nisu uspjeli doći do pobjede.
Unatoč dominaciji Leipziga, jedina momčad koja je tresla mrežu bila je Borussia Mönchengladbach u 47. minuti, no pogodak Francka Honorata poništen je nakon VAR provjere zbog zaleđa.
Leipzig sada ima 26 bodova i drži drugo mjesto, pet iza vodećeg Bayerna, dok je Borussia Mönchengladbach na 11. poziciji s 13 bodova.
