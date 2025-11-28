VIDEO / Borussia Mönchengladbach i Leipzig remizirali na otvaranju kola

Iako su gosti bili bolji i stvarali više prilika, nisu uspjeli doći do pobjede.

Unatoč dominaciji Leipziga, jedina momčad koja je tresla mrežu bila je Borussia Mönchengladbach u 47. minuti, no pogodak Francka Honorata poništen je nakon VAR provjere zbog zaleđa.

Leipzig sada ima 26 bodova i drži drugo mjesto, pet iza vodećeg Bayerna, dok je Borussia Mönchengladbach na 11. poziciji s 13 bodova.