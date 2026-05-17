VIDEO / Borba za Europu u Premier ligi: Bit će zanimljivo u posljednjem kolu

U udarnom terminu od 16 sati odigrane su četiri utakmice pretposljednjeg, 37. kola Premier lige. Pobjede su ostvarili Leeds United protiv Brightona i Sunderland nakon preokreta protiv Evertona, dok su neriješeno završeni susreti Wolverhampton - Fulham i Brentford - Crystal Palace.

Na Elland Roadu gostima iz Brightona bodovi su bili važniji u borbi za Europu, dok je domaći Leeds već ranije riješio sve brige oko ostanka u ligi. Činilo se da će dvoboj završiti bez pogodaka, jer mreže su mirovale sve do 96. minute. Tada je kardinalno pogriješio Jan Paul van Hecke – prekratko je vratio loptu, a taj je poklon Dominic Calvert-Lewin pretvorio u pobjedu od 1:0.

Everton se nije na lijep način oprostio od svojih navijača na stadionu Hill Dickinson u Liverpoolu. Ugostio je „Crne mačke“ iz Sunderlanda i poveo u završnici prvog poluvremena pogotkom mladog Nijemca Merlina Röhla. Međutim, gosti su u drugom poluvremenu stigli do potpunog preokreta. Izjednačili su sedmim ovosezonskim pogotkom Briana Brobbeyja, da bi Enzo Le Fée u 81. i Wilson Isidor u 91. minuti odnijeli bodove na sjever Engleske.

Wolvesi su u oproštajnoj utakmici pred svojim navijačima u Premier ligi odigrali neriješeno protiv Fullhama – 1:1. Poveli su pogotkom sjajnog 18-godišnjeg Portugalca Mateusa Manéa, čiji će ugovor na ljeto najvjerojatnije otkupiti neki premierligaš. Gosti iz Londona izjednačili su u nadoknadi prvog poluvremena preko Antoneeja Robinsona.

Crystal Palace je dva puta vodio pogocima Ismaïle Sarra u 6. minuti iz jedanaesterca te Adama Whartona u 52. minuti, ali su domaće „Pčelice“ stigle do boda golovima Danga Ouattare u 40. i 88. minuti.

Ranije tijekom dana Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Nottingham Forest s 3:2, dok je u petak Aston Villa u derbiju kola svladala Liverpool s 4:2. Od 18:30 sati igraju Newcastle – West Ham.

Premier liga, 37. kolo – rezultati i raspored:

Petak: Aston Villa – Liverpool 4:2

Nedjelja:

Manchester United – Nottingham Forest 3:2

Brentford – Crystal Palace 2:2

Everton – Sunderland 1:3

Leeds – Brighton 1:0

Wolverhampton – Fulham 1:1

Newcastle – West Ham (18:30)

Ponedjeljak: Arsenal – Burnley

Utorak:

Bournemouth – Manchester City, Chelsea – Tottenham

Posljednje, 38. kolo (24. svibnja od 17):

Brighton – Manchester United, Burnley – Wolverhampton, Crystal Palace – Arsenal, Fulham – Newcastle, Liverpool – Brentford, Manchester City – Aston Villa, Nottingham Forest – Bournemouth, Sunderland – Chelsea, Tottenham – Everton i West Ham – Leeds.