VIDEO / Ovo više nije bajka, ovo je realnost: Sjajni Bodo povećao prednost protiv Sportinga!

Champions League 11. ožu 202621:35 > 21:48 0 komentara

Bodo/Glimt poveo je protiv Sportinga u 32. minuti iz kaznenog udarca u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Siguran izvođač bio je Sondre Fet.

U prvoj minuti sudačke nadoknade Bodo je stigao do 2:0 prednosti preko Olea Didrika Blomberga.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League