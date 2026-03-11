VIDEO / Ovo više nije bajka, ovo je realnost: Sjajni Bodo povećao prednost protiv Sportinga!

Bodo/Glimt poveo je protiv Sportinga u 32. minuti iz kaznenog udarca u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Siguran izvođač bio je Sondre Fet.
U prvoj minuti sudačke nadoknade Bodo je stigao do 2:0 prednosti preko Olea Didrika Blomberga.
Bodo/Glimt poveo je protiv Sportinga u 32. minuti iz kaznenog udarca u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Siguran izvođač bio je Sondre Fet.
U prvoj minuti sudačke nadoknade Bodo je stigao do 2:0 prednosti preko Olea Didrika Blomberga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!