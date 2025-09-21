VIDEO / Bliži li se Simeonov kraj u Madridu? Atletico je opet kiksao u La Ligi

Podijeli :

U susretu 5. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Mallorca i Atletico Madrid su odigrali 1-1, a identičnim rezultatom je završio susret između Rayo Vallecana i Celte Vigo.

Nastavlja se kriza Atletico Madrida koji je u šest susreta u svim natjecanjima ove sezone ostvario samo jednu pobjedu.

Gostovanje kod Real Mallorce donijelo je novo razočaranje za navijače madridskog kluba. Mršavi remi, uz promašeni jedanaesterac i crveni karton dodatno su pojačali pritisak na trenera Diega Simeonea.

Atletico je već u 13. minuti mogao do prednosti, međutim Julain Alvarez je slabo izveo jedanaesterac i njegov udarac je zaustavio domaći vratar Leo Roman.

Novi problemi za goste stigli su u 73. minuti nakon što je Alexander Sorloth “pocrvenio” zbog oštrog prekršaja nad Antoniom Raillom. Atletico je s igračem manje ipak poveo u 79. minuti, a strijelac je bio Conor Gallagher. Mallorca je uspjela izjednačiti šest minuta kasnije preko Vedata Muriqija kojem je to bio četvrti gol ove sezone.

Atletico se nalazi na skromnom 12. mjestu sa šest bodova, devet manje od vodećeg Real Madrida. Mallorca je na 19. poziciji s dva boda.

Identičnim rezultatom je završio i ogled Rayo Vallecano – Celta.

Poveli su gosti u 49. minuti golom Borje Iglesiasa, a izjednačio je Jorge de Frutos u 65. minuti.

Večeras se još sastaju Elche i Real Oviedo, te Barcelona i Getafe.