VIDEO / Bizarna ozljeda Crnogorca, evo zašto je Prosinečki morao mijenjati već u petoj minuti

Robert Prosinečki morao je napraviti prvu izmjenu već u petoj minuti dvoboja Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. na Maksimiru.

Naime, branič Igor Vujačić nakon što je izbacio loptu izvan terena srušio se na travnjak i odmah dao znak klupi da ne može nastaviti igru. Situacija je izgledala prilično neobično jer nije bilo nikakvog prekršaja ni kontakta, pa se zasad može samo nagađati o uzroku.

Umjesto Vujačića, koji nastupa za ruski Rubin Kazan, u igru je ušao Slobodan Rubežić

