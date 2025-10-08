VIDEO / Bivši skaut Dinama za SK otkriva kako se dovode igrači u Maksimir: ‘Mora imati taj x faktor’

Podijeli :

Do svibnja ove godine Hrvoje Jozak radio je kao skaut u Dinamu. Za Sport Klub je našoj Ines Švagelj otkrio kako se nalaze igrači za maksimirski klub i koliko je zapravo vremena za ovakav remont kakav se u Maksimiru i dogodio, ali i na koji je transfer posebno ponosan.

Kao netko tko je bio u Dinamu, kako se radi taj scouting u Dinamu? Kako se nalaze ti igrači koji mogu igrati u prvoj momčadi Dinama?

“To je jedan dugoročni proces, koji nije, recimo, analiza koja se mijenja iz tjedna u tjedan nego je to proces koji počinje na početku sezone ili zimske ili ove definiraju se profili igrača koje se žele dovesti na osnovi toga jesu li neki igrači možda malo stariji i pri kraju karijere, odlaze li, ili nam fale neke pozicije na kojima smo deficitarni. Na osnovu toga kreće se kroz data scouting, gdje se identificiraju igrači, zatim se ide u videoanalizu putem platformi na kojima se igrači mogu pratiti, a nakon toga se skauti šalju da te igrače pogledaju uživo, jer tu se mogu vidjeti neke stvari koje se ne mogu vidjeti na osnovu video snimke.”

Tko tu ima zadnju riječ u Dinamu, je li to trener, sportski direktor…?

“Uvijek je to bilo više ljudi, nikad nije odlučivao samo jedan, ali uvijek dva glavna čovjeka koja odlučuju su trener i sportski direktor. Mi ostali dajemo prijedloge što mislimo da bi u tom trenutku bila pojačanja za klub.”

Imate li nekog igrača kojeg ste skautirali da je završio u Dinamu, a na kojeg ste ponosni da je došao u Maksimir?

“Pa Robert Ljubičić je bio jedan od meni dražih koji je došao jer je došao na mala vrata iz Rapida i nije igrao svoju poziciju. On je inače vezni igrač, box to box, igrao je lijevog bočnog i davao je tu sve od sebe tako da mi je on jedan od dražih igrača.”

Kako ste ga zapravo prepoznali?

“Išao sam gledati utakmicu uživo.”

To još postoji?

“Ja bez toga ne bih dovodio igrača u klub. Tu se mogu vidjeti stvari koje se ne mogu vidjeti na videu. Išao sam skautirati utakmicu Genka i Rapida i on je tamo odigrao zapaženu ulogu i mi smo ga nastavili pratiti, i na osnovu toga je on došao u Dinamo.”

Svjedoci smo ovog velikog remonta u Dinamu ovog ljeta. Koliko treba vremena da se napravi takav remont? Mislite li da je ovo bilo prebrzo, kako se napravi takav scouting u tako malo vremena?

“Ljudi koji su radili taj scouting, vjerujem da znaju zašto su napravili taj remont. Igrači koje su doveli, da su ti igrači bili praćeni kroz neko vrijeme. Naravno, svi moramo biti strpljivi, jer puno novih igrača nije lako ukomponirati u ekipu. Treba dati Dinamu vremena da se sve sjedne, da igrači prihvate zamisli trenera i mislim da će na kraju sve izgledati jako dobro.”

Koliko zapravo vremena treba za taj scouting da se promijeni doslovno cijela momčad?

“Ne pamtim da je netko toliko puno igrača zamijenio u jednom prijelaznom roku, ali vjerujem da je to proces koji mora trajati četiri, pet, šest mjeseci kako bi ti mogao biti siguran da su igrači koje si doveo za tvoj klub.”

Kad ste dovodili igrača u Dinamo, neovisno o poziciji, je li postojala neka glavna karakteristika kakav treba biti igrač za Dinamo, mentalitet?

“Svi znamo da Dinamo ima specifičan stil igre koji se temelji na kontinuiranom napadu i puno posjeda. Plemeniti vezni igrači su uvijek igrali u Dinamu, i mi smo uvijek tražili kod igrača da ima ono “nešto”. Da ima taj x faktor koji će se istaknuti u ekipi, koji će dati ekipi dodatni motiv i boost. Možda riješiti utakmicu individualno, ali uvijek je bitno da se igrač uklopi u kolektiv. Da bude dio tima i da zna što znači Dinamo. Uvijek smo tražili od domaćih igrača da prihvate sve nove igrače što prije da oni postaju jedan kolektiv, jer je tako puno lakše dolaziti do rezultata.”

Koliko je tu ulogu igrala i promjena trenera u Dinamu?

“Uvijek igra ulogu promjena trenera, ali svi treneri koji dolaze u Dinamo znaju što Dinamo predstavlja. Sve bivše igrače koji su tu bili, od Luke Modrića do zadnjega Sučića, svi znaju koji su to profili igrača. Mi koji smo duže u klubu uvijek smo im pokušavali objasniti što je Dinamo i kako Dinamo radi i funkcionira.”

Pratite i dalje Dinamo, kako vidite sada ovaj novi Dinamo?

“Oni su u onoj fazi, u Europi igraju puno lakše jer Europa sama po sebi donosi nešto novo. U HNL-u se malo muče, ali to će biti tako uvijek, jer u HNL-u svi znaju što je Dinamo i imaju velik respekt prema njima, pa je teško igrati te utakmice. Ja sam Dinamovac i želim puno sreće uvijek Dinamu.”