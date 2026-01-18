VIDEO / Bivši dinamovac sjajno asistirao Srbinu kojeg je Real nekoć platio više od 60 milijuna eura

U sklopu 17. kola igra se derbi grčkog prvenstva između AEK-a i Panathinaikosa, u kojem je domaći sastav stigao do vodstva u 15. minuti.

Bivši igrač Dinama Robert Ljubičić sjajno je ubacio s desne strane, a srpski napadač Luka Jović snašao se u kaznenom prostoru i pogodio za 1:0. Joviću je to osmi pogodak u prvenstvu ove sezone, dok je Ljubičić upisao treću asistenciju, a ima i četiri pogotka.

Podsjetimo, za Jovića je Real Madrid iskeširao čak 63 milijuna eura Eintracht Frankfurtu 2019. godine, no nije uspio ispuniti očekivanja u španjolskoj prijestolnici.

Domagoj Vida na klupi je AEK-a, dok je Tin Jedvaj u prvih 11 gostujućeg sastava.

