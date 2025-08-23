VIDEO / Bivši dinamovac nastavlja briljirati u Sloveniji, prvi je strijelac lige

U tijeku je susret 6. kola slovenskog prvenstva, a Koper na domaćem terenu vodi protiv Mure 2:1.
Domaći sastav je u vodstvo doveo bivši igrač Dinama Deni Jurić u 5. minuti iz kaznenog udarca. Bio mu je to peti pogodak u prvenstvu, a trenutno je prvi topnik lige zajedno s Matejem Malenšekom iz Radomlja. Uračunamo li i europska natjecanja, australski napadač na svom kontu ima već sedam pogodaka u novoj sezoni.
Na samom startu nastavka, Borna Proleta zabio je za 1:1. No, već u 54. minuti francuski napadač Issac Matondo vratio je Koper u vodstvo.
Podsjetimo, Deni Jurić karijeru je gradio u HNL-u, gdje se posebno istaknuo u dresu Šibenika tijekom sezone 2020./21. Nakon toga je potpisao za Dinamo, no nije se uspio nametnuti, a epizode u Gorici i Rijeci također nisu donijele očekivani iskorak.
U siječnju 2024. prešao je u Koper, gdje je konačno pronašao pravu formu. Prošle sezone bio je drugi najbolji strijelac slovenske momčadi s 11 pogodaka u prvenstvu.
Na početku karijere, bio je i dio druge momčadi Hajduka.
