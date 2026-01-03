VIDEO / Bio je dvojben za susret, a sada je s dva gola lansirao Arsenal na +7 od Cityja

Podijeli :

U subotu je krenuo drugi dio engleske Premier lige pa je tako u 20. kolu Bournemouth ugostio vodeći Arsenal. Iako su Trešnjice povele u 11. minuti, Topnici su na kraju uspjeli slaviti s 3:2.

U 11. minuti je Brazilac Evanilson iskoristio neočekivanu grešku svog sunarodnjaka Gabriela Magalhaesa za 1:0 Bournemoutha. Za tu grešku Gabriel se iskupio samo pet minuta kasnije kada je u gužvi u kaznenom prostoru domaćih najbolje reagirao za 1:1.

Do kraja prvog dijela nije bilo golova pa se na predah otišlo s 1:1. Drugi dio je nešto bolje otvorila domaća momčad koja je u 53. minuti imala priliku koju je propustio David Brooks.

Samo minutu kasnije stigla je kazna za Trešnjice. Gabriel Martinelli dobio je jedan skok kojim je proslijedio loptu do Viktora Gyokeresa. Iako se Šveđanin nije uspio domoći lopte, navukao je nekoliko igrača na sebe što je omogućilo Martinu Odegaardu da uposli Declana Ricea koji je odmjerenim udarcem pogodio za 2:1 Arsenala.

Isti igrač bio je strijelac u 71. minuti. Tada je asistent bio Bukayo Saka koji je samo četiri minute ranije ušao u igru. “Sedmica” Arsenala lijepo je uposlila Ricea koji je zabio za 3:1. Inače, Rice je bio upitan za ovu utakmicu jer je imao natečeno koljeno. Međutim, uspio se oporaviti i zabiti dva važna pogotka za Topnike.

Njegov drugi pogodak ipak nije donio potpuno rješenje susreta. Naime, samo pet minuta kasnije je Eli Junior Kroupi sjajnim udarcem izvana matirao Davida Rayu za 3:2 i uzbuđenje u posljednjim minutama utakmice.

U ostatku utakmice bilo je tenzija, ali ne i promjene rezultata što je značilo da je Arsenal pobjedom od 3:2 uspješno otvorio 2026. godinu.

Ovim slavljem povećali su prednost na vrhu nad Manchester Cityjem na sedam bodova, a uspješno su odgovorili i na pobjedu Aston Ville protiv Nottingham Foresta. Momčadi Unaija Emeryja sada bježe šest bodova. Bournemouthu je ovo bila 11. uzastopna utakmica bez pobjede te su sada na lošem 15. mjestu iako su početkom sezone bili u sjajnoj formi.

