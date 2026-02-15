VIDEO / Bilbao preokrenuo protiv posljednje momčadi lige i nastavio lov na europska mjesta

U 24. kolu španjolske La Lige Athletic Bilbao je gostovao kod posljednje ekipe Real Ovieda. Iako je momčad iz Asturije povela u prvom dijelu, Bilbao je preokrenuo i slavio s 2:1.

Oviedo je poveo golom Ilyasa Chaire u 30. minuti, a tu prednost čuvali su 58. minute kada je Mikel Jauregizar zabio za izjednačenje. 13 minuta kasnije baskijska momčad preokrenula je susret golom Oihana Sanceta iz penala pa su tako s 2:1 došli do važne pobjede.

Ovim slavljem su se sada poravnali s Real Sociedadom koji je osmi s 31 bodom te im sedma pozicija koja vodi u Konferencijsku ligu bježi tri boda. Što se tiče Ovieda, oni su na posljednjem mjestu La Lige sa 16 bodova, a spas im bježi sedam bodova.

