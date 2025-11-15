VIDEO / BiH u problemima: Rumunjska povela u Zenici

FIFA World Cup 15. stu 202521:10 0 komentara

U sedmom kolu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Bosna i Hercegovina je u skupini H ugostila Rumunjsku te im je trebala pobjeda kako bi ostali u igri za izravan plasman. Međutim, hrvatskim susjedima je u 17. minuti stigao hladan tuš. Tada je Daniel Birligea pogodio za vodstvo Rumunja. Ovo je loše za BiH jer im osim izravnog plasmana u opasnost dovodi i nastup u play-offu. U posljednjem kolu Zmajevi gostuju kod Austrije dok Rumunji imaju "sigurna" tri boda jer im u goste stiže San Marino.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup