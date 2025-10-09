VIDEO / BiH rano povela na Cipru, zabio je bivši hrvatski reprezentativac

Podijeli :

Bosna i Hercegovina nastavlja uspješno jedriti prema Svjetskom prvenstvu. U skupini H za sada sjajno stoje, imaju četiri pobjede u pet utakmica. Sada su na gostovanju na Cipru gdje su zabili već u 10. minuti. Zabio je bivši hajdukovac, Nikola Katić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.