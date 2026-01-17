VIDEO / Betis sjajnim drugim poluvremenom nadjačao Villarreal

Podijeli :

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 20. kola španjolske La Lige Betis je u Sevilli svladao Villarreal s 2-0.

Aitor Ruibal je u 57. minuti doveo Betis u vodstvo, a za 2-0 je strijelac bio Pablo Fornals u 83. minuti.

VIDEO / Sjajni Budimir zabio nova dva pogotka u pobjedi Osasune! VIDEO / Real se probudio nakon šoka u Kupu kralja: Dva gola u sedam minuta za pobjedu

Villarreal je u 76. minuti ostao s igračem manje, jer je Santi Comesana dobio izravan crveni karton zbog opasnog starta s dvije noge.

Betisu je ovo prva pobjeda u 2026., a osma u ovo sezoni La Lige te se s 32 boda nalazi na šestom mjestu. Villarreal je doživio prvi poraz u novoj godini, ali je s 41 bodom i dalje na trećem mjestu.

Vodeća Barcelona ima 49 bodova, jedan više od Real Madrida koji je u subotu s 2-0 pobijedio Levante na svom stadionu. Barcelona će utakmicu 20. kola odigrati u nedjelju (21 sat), kad će gostovati kod Real Sociedada.