VIDEO / Betis se ekspresno osvetio Atleticu za ‘petardu’ iz Kupa, Antony ‘probušio’ Oblaka

Nogometaši Real Betisa iznenadili su Atletico Madrid slavivši na Metropolitanu s 1-0 u susretu 23. kola španjolskog prvenstva.

Zanimljivo, ova dva kluba su igrala prije tri dana u Sevilli u četvrtfinalu Kupa kralja, a Atletico je slavio s uvjerljivih 5-0.

Betis je uzvratio u prvenstvu, a pogodak odluke zabio je Antony u 29. minuti utakmice. Time su postali prva momčad koja je pobijedila na Atleticovom stadionu u La Ligi ove sezone.

Domaćin je u posljednjim trenucima prvog dijela zatresao mrežu, međutim gol Ademole Lookmana je poništen zbog zaleđa. Atleticu je poništen i gol Diega Llorentea u 74. minuti zbog zaleđa.

Atletico je ostao treći s 45 bodova, dok je Betis peti s 38 bodova. Između njih je Villarreal koji ima 42 boda.

Na vrhu je Barcelona s 58 bodova, četiri više od Real Madrida kojeg večeras čeka gostovanje u Valenciji.

