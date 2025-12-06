VIDEO / Betis na otvaranju šokirao Barcelonu golom kontroverznog Brazilca

Podijeli :

Real Betis sljedećeg četvrtka gostuje na Maksimiru protiv Dinama u Europa ligi, ali u subotu su započeli težak susret u španjolskoj La Ligi. Ugostili su vodeću Barcelonu protiv koje su poveli već u šestoj minuti. Strijelac je bio kontroverzni Brazilac Antony koji je nedavno zaradio crveni karton zbog pokušaja "škarica" koje su pogodile protivničkog igrača u glavu. Ipak, seviljska momčad nije dugo zadržala vodstvo jer je samo pet minuta kasnije Ferran Torres zabio za 1:1, a ubrzo potom je isti igrač pogodio i za 2:1.