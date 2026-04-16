VIDEO / Betis ispustio nemoguće protiv Brage i ispao iz Europa lige

xSamuelxCarrenox 000_1601 via Guliver Image

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europa lige Real Betis poveo s 2:0 protiv Brage te je bio blizu prolaska u polufinale s ukupnih 3:1, no do kraja susreta Braga je preokrenula susret te je pobijedila s 4:2, odnosno s ukupnih 5:3.

Već u 13. minuti je Antony nakon loše reakcije u obrani Brage doveo Real Betis u vodstvo.

13 minuta kasnije Abde Ezzalzouli pogodio je za 2:0 i veliku prednost kluba iz Seville. Ezzalzouli je tri minute kasnije zabio i za 3:0, no taj pogodak je poništen zbog zaleđa Antonyja u začetku akcije.

Uzvratila je portugalska momčad španjolskoj u 38. minuti kada je Pau Victor. On je iskoristio sudar dvojice braniča Betisa za smanjenje na 2:1.

Početkom drugog dijela, u 49. minuti je Vitor Carvalho glavom pogodio za 2:2, a samo dvije minute kasnije Braga je zaradila kazneni udarac.

Za potpuni preokret pogodio je Ricardo Horta i Braga je od zaostatka 0:2 došla do 3:2.

Posljednji “čavao u lijes Betisa” zabio je Gorby koji je sjajnim volejem pogodio za 4:2 Brage i ukupnih 5:3. Braga je tu prednost sačuvala do kraja susreta te su izborili polufinale protiv njemačkog Freiburga za koji igra hrvatski reprezentativac Igor Matanović.

