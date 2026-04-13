VIDEO / Benzema tragičar u azijskoj Ligi prvaka: Promašio je ključan penal u osmini finala

Podijeli :

U osmini finala azijske Lige prvaka sreli su se saudijski Al Hilal i katarski Al Sadd. U ludoj utakmici smo u 90 minuta vidjeli šest golova da bi onda u sljedećih 30 minuta ostali uskraćeni za pogotke što je značilo i odlazak u raspucavanje penala gdje je s 4:2 bio bolji Al Sadd.

U 29. minuti je Al Hilal poveo golom Sergeja Milinković-Savića da bi Claudinho izjednačio u 36. minuti. Prednost domaćoj momčadi donio je Salem Al-Dawsari u 55. minuti da bi Al Sadd golom Rafe Mujice ponovno izjednačio.

Marcos Leonardo je u 67. minuti ponovno doveo Al Hilal u vodstvo, ali je ta prednost trajala samo tri minute jer je Roberto Firmino pogodio za 3:3 i odlazak u produžetke, a kasnije i u raspucavanje penala.

Raspucavanje je promašajem otvorio baš Firmino da bi zatim Ruben Neves pogodio za 1:0 Al Hilala. Za 1:1 zabio je Agustin Soria, za 2:1 Leonardo, poravnanje Al Saddu donio je Claudinho, a onda je stigao promašaj Karima Benzeme koji je katarsku momčad vratio u igru.

Mujica je zatim donio vodstvo od 3:2 da bi zatim Saimon Bouabre pogodio vratnicu. Uslijedio je potom pobjednički penal koji je izveo katarski reprezentativac Akram Afif. Napadač Al Sadda bio je precizan te je s 4:2 katarska ekipa prošla u četvrtfinale gdje će igrati protiv japanskog Kobea.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.