VIDEO / Benfica Mourinha i Ivanovića prokockala pobjedu u nadoknadi protiv Špkićevog kluba

Činilo se da je Georgiy Sudakov u 86. minuti donio pobjedu Benfici, ali samo pet minuta kasnije Rio Ave je uzvratio. Napadač gostiju Andre Luis namjestio se na svoju lijevu nogu te je efektno pogodio za 1:1 u 91. minuti.

Srećom po Benficu imali su još šest minuta za pokušaj dolaska do novog vodstva jer je sudac produžio susret sedam minuta. Međutim, momčad Josea Mourinha nije uspjela doći do pobjede te su se morali zadovoljiti samo s jednim bodom.

U remiju je Franjo Ivanović za Benficu igrao do 65. minute dok je kod Rio Avea Dario Špikić na travnjaku bio do 58. minute.

Ovim remijem Benfica je omogućila da se Porto odvoji na vrhu. Nakon šest kola je momčad za koju igra Dominik Prpić došla do 18 bodova dok je Benfica osvojila 14. Drugi je Sporting iz Lisabona s 15. Što se tiče Rio Avea, oni sada imaju četiri boda te su sada na 16. mjestu koje vodi u neželjeno razigravanje za ostanak u ligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.