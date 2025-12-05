VIDEO / Benfica i Sporting remizirali u derbiju: Pogledajte reakciju Mourinha nakon primljenog gola

Podijeli :

Podjela bodova u velikom lisabonskom derbiju.

U susretu 13. kola portugalskog prvenstva, sastali su se tamošnji velikani – Benfica i Sporting. Utakmica je završila neriješeno 1:1.

U vodstvo na Stadionu svjetlosti došli su gosti u 12. minuti. Goncalves je pogodio nakon velike pogreške koju je napravio Barrenechea, a reakcija Josea Mourinha rekla je sve.

Sporting je dominirao na temelju ranog vodstva, no domaći su se preko Sudakova vratili u egal u 27. minuti.

U drugom poluvremenu nije bilo golova, iako je Benfica preuzela dominaciju i stvarala prilike. Franjo Ivanović ušao je tek u 86. minuti za Benficu.

Ovim remijem, situacija u vrhu ljestvice ostala je ista. Porto je vodeći s 34 boda i jednom odigranom utakmicom manje, Sporting je drugi s 32 boda, a trećeplasirana Benfica ima 29.