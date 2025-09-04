VIDEO / Belgija deklasirala Lihtenštajn, zabila petorica različitih igrača

FIFA World Cup 4. ruj 202523:18 0 komentara

Lihtenštajn-Belgija 0:6. Belgijci su očekivano došli do druge pobjede u kvalifikacijama, potopili su slabašni Lihtenštajn. Za goste su zabijali De Cuyper, Tielemans dvaput, Theate, De Bruyne i Fofana.

Belgijci trenutno drže treće mjesto u grupi sa sedam bodova iz tri utakmice. Na vrhu je Wales s 10 bodova iz pet utakmica te Sjeverna Makedonija s osam iz četiri utakmice.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup