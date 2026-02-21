VIDEO / Bayern vodio 3:0 pa umalo ostao bez pobjede, Stanišić asistent

Bavarski sastav sjajno je otvorio susret i već nakon 20 minuta imao vodstvo 2:0 pogocima Aleksandra Pavlovića i Harryja Kanea, kojem je za prvi gol asistirao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. S tom prednošću otišlo se i na odmor.

VIDEO / Kramarić zabio deseti pogodak sezone, odlučivali su milimetri! VIDEO / Napadač Kölna zabio ‘monstruozne’ škarice, naš komentator u totalnom deliriju!

U nastavku je Kane u 68. minuti svojim drugim pogotkom povisio na 3:0 i činilo se da je pitanje pobjednika riješeno.

Ipak, gosti su se vratili u igru. Jonathan Burkardt je u 77. minuti realizirao kazneni udarac, a Arnaud Kalimuendo dodatno je smanjio na 3:2 nakon velike pogreške domaće obrane. Unatoč pritisku u završnici, Eintracht nije uspio doći do izjednačenja.

Vodeći Bayern sada ima devet bodova prednosti ispred Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač, uz utakmicu više, dok je Eintracht na sedmom mjestu s 31 bodom.